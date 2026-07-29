На пляжах Анапы запретили купание из-за шторма

На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание из-за шторма и «сильного донного течения». Об этом пишет пресс-служба мэрии города-курорта в Telegram-канале.

Жителей и гостей города призвали проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности, а также усилить контроль за детьми.

Подобный запрет в городе-курорте уже вводили 24 и 27 июля по аналогичной причине. Из-за ухудшения погодных условий работу спасательных постов на побережье перевели на усиленный режим. Ограничительные меры сохранятся до нормализации обстановки и уменьшения волнения моря.