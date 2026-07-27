В Анапе ограничили доступ к воде из-за опасных донных тягунов

В Анапе ввели запрет на купание на всех пляжных территориях города. Ограничения приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным штормом и образованием опасных донных течений, сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

Доступ к воде ограничили до улучшения погодной обстановки и снижения волнения на море. Жителям и отдыхающим рекомендуют соблюдать требования спасательных служб, не заходить в воду и обращать внимание на красные флаги, вывешенные на спасательных вышках, которые указывают на запрет купания.

Спасатели также призвали уделить особое внимание безопасности детей и не допускать их нахождения у кромки воды в период действия ограничений.

Как пояснили в администрации, причиной запрета стали донные тягуны, или рип-течения, которые представляют опасность даже на мелководье. Такие подводные течения способны за короткое время унести человека на значительное расстояние от берега.

В связи с ухудшением погодных условий работу спасательных постов на побережье перевели на усиленный режим. Ограничительные меры сохранятся до нормализации синоптической обстановки и уменьшения волнения моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в Горячем Ключе спустя трое суток найдено тело 14-летней школьницы, которая утонула в городском озере после того, как перевернулась на сапборде без жилета. Трагедия произошла 8 июня, подругу спасли очевидцы, а тело второй девочки водолазы обнаружили 11 июня, возбуждено уголовное дело.

Мария Удовик