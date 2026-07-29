Более 40 точек общепита в Калининградской области работают с нарушениями

В Калининградской области более 40 точек общепита, реализующих продукты питания через интернет-сервисы доставки, работают с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Нарушения выявили в ходе мониторинга данных ФГИС «Меркурий», а также сервисов доставки еды и продуктов — «Яндекс.Еды», Delivery Club и «СберМаркета».

Проверка показала, что 22 предприятия не оформляли входящие ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную животноводческую продукцию. Еще у девяти организаций отсутствовали площадки в ФГИС «Цербер», а 10 компаний несвоевременно погашали ветеринарные документы.

Россельхознадзор направил хозяйствующим субъектам 48 предостережений о недопустимости нарушений и 10 предупреждений. Мониторинг предприятий общественного питания в регионе продолжается.

Карина Дроздецкая