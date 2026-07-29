После урагана в Павловском парке объявили красную зону с гектаром поваленного леса

В Павловском парке выявили участок, наиболее пострадавший от урагана «Бернадетт», обрушившегося на Санкт-Петербург 11 июля. Как сообщили в Государственном музее-заповеднике «Павловск», самые масштабные разрушения зафиксированы в районе «Белая Береза», прилегающем к Погранично-Ижорской дороге.

По оценке специалистов, в этой части парка ущерб исчисляется уже не сотнями деревьев, а целыми гектарами поваленного леса. В музее предполагают, что ураган усилился над открытыми полями совхоза «Детскосельский», после чего с максимальной силой обрушился на парковую территорию.

«Участок парка, прилегающий к Погранично-Ижорской дороге, объявлен красной зоной! Заходить туда категорически запрещается! Соблюдайте этот запрет, берегите себя и своих близких», — подчеркнули в ГМЗ.

В музее напомнили, что с момента прохождения гиперциклона сотрудники продолжают устранять последствия стихии: расчищают дорожки, убирают поваленные деревья и обследуют лесные массивы. По последним данным, парк уже потерял более 1200 деревьев. В районе Погранично-Ижорской дороги вырванные с корнем березы и сосны, падая друг на друга, образовали широкие просеки на месте бывшего лесного массива.

Матвей Николаев