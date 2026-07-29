Пашинян после разговора с Путиным предупредил о «начале конца ЕАЭС»

Если вопрос экспортных ограничений против Армении не решится в ближайшие недели, это станет «началом конца ЕАЭС». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Пашинян подчеркнул, что экспортные ограничения — это проблема не Армении, а ЕАЭС. «На самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает»,— сказал армянский премьер журналистам (цитата по Armenpress).

С конца мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз некоторых товаров из Армении. Под ограничения, в частности, попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки и алкоголь. Последним стал запрет на ввоз в Россию молочной продукции из Армении, он действует с 27 июля. Власти России утверждают, что меры временные и связаны с фитосанитарными нормами. ЦБ Армении заявлял о риске падения ВВП страны на 2% из-за ограничений.