ЦБ Армении заявил о риске падения ВВП на 2% из-за запрета на ввоз товаров в РФ

Ограничения со стороны России на ввоз армянских товаров могут привести к падению ВВП Армении вплоть до 2%, сообщил глава Центробанка республики Мартын Галстян. Такой сценарий станет реальностью, если производители не найдут альтернативные каналы сбыта или будут вынуждены остановить работу, сказал он.

Господин Галстян отметил, что на долю экспорта в РФ приходится порядка 6% от общего объема экономики республики, и уязвимые от экспорта отрасли в совокупности обеспечивают около 1,5–2% ВВП, передает его слова News.am. Российские ограничения могут привести к избытку предложения на внутреннем рынке Армении, что затронет производителей овощей, косточковых фруктов, газированной воды и части алкогольной продукции, добавил он.

Негативные последствия от блокировки российского рынка могут быть очень быстро нивелированы, отметил Мартын Галстян. Этому поможет диверсификация рынков и сохранение объемов экспорта. «Если экспорт значительно сократится и это не удастся нейтрализовать за счет других компонентов платежного баланса, например, притока капитала, ситуация может оказать давление на курс драма по отношению к доллару»,— отметил господин Галстян.

Напряженность в торговых отношениях России и Армении обострилась в конце мая и начале июня, когда Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, алкоголь и другие товары. Был заблокирован даже транзит продукции в другие страны ЕАЭС. Российские власти называли эти меры временными. Они будут действовать до тех пор, пока Ереван не разработает механизм обеспечения безопасности экспортируемых товаров, сообщали в Россельхознадзоре.