Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении
Россельхознадзор введет ограничения по ввозу молочной продукции из Армении. Меры начнут действовать с 27 июля. Речь идет о предприятиях Армении, которым ранее разрешили ввозить продукцию в Россию.
Как сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора, специалисты ведомства с 14 по 21 июля провели инспекции на молокоперерабатывающих предприятиях Армении, поставляющих товары в Россию, и выявили многочисленные нарушения.
Специалисты выяснили, что молоко для производства продуктов использовалось от зараженного поголовья. Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирновой продукции для российского рынка, а не из стран ЕАЭС.
«Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Ограничения на ввоз молочной продукции из Армении не являются первым случаем претензий Россельхознадзора к армянским товарам. Ранее, с конца мая 2026 года, Россия последовательно ограничивала импорт различных видов армянской продукции, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, а также алкоголь и минеральную воду «Джермук». При этом Россельхознадзор в марте 2023 года уже обращался к ветеринарной службе Армении с просьбой приостановить сертификацию молочной продукции для поставок в Россию, указывая на невозможность армянского ветнадзора гарантировать безопасность продукции из-за использования сырья с предприятий, не имеющих права поставок в РФ. Тогда меры должны были коснуться всех предприятий страны.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял, что ограничения связаны не с политикой, а с нарушениями фитосанитарных норм и проблемами с организацией контроля и кооперации в Армении. Он отмечал отсутствие системы внутреннего контроля между производством и отгрузкой, а также большое количество мелких фермеров, что затрудняет проверку огромных объемов продукции. Власти Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна, неоднократно называли такие запреты политизированными, однако российский МИД настаивает на фитосанитарных нормах.
Согласно оценкам Центробанка Армении, российские ограничения могут привести к падению ВВП страны до 2%. Армения вынуждена перенаправлять запрещенную к ввозу в Россию продукцию в Европу. Эти торговые проблемы являются частью более широкого обострения отношений между Россией и Арменией, вызванного курсом последней на сближение с Евросоюзом, что, по мнению российских властей, может привести к тяжелым последствиям для граждан Армении и затронуть договоренности о беспошлинной торговле в рамках ЕАЭС.