Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор введет ограничения по ввозу молочной продукции из Армении. Меры начнут действовать с 27 июля. Речь идет о предприятиях Армении, которым ранее разрешили ввозить продукцию в Россию.

Как сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора, специалисты ведомства с 14 по 21 июля провели инспекции на молокоперерабатывающих предприятиях Армении, поставляющих товары в Россию, и выявили многочисленные нарушения.

Специалисты выяснили, что молоко для производства продуктов использовалось от зараженного поголовья. Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирновой продукции для российского рынка, а не из стран ЕАЭС.

«Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции», — сообщается в пресс-релизе ведомства.