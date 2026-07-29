В Калининградской области предложили увеличить выплату контрактникам до 2,5 млн рублей
Правительство Калининградской области вынесло на публичное обсуждение проект постановления, предусматривающий увеличение единовременной региональной выплаты отдельным категориям граждан, заключивших контракт на военную службу. Документ предлагает повысить размер выплаты с 500 тыс. до 2,5 млн рублей.
Выплату некоторым контрактникам в Калининградской области могут увеличить с 500 тыс. до 2,5 млн рублей
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Согласно проекту, мера поддержки может распространиться на граждан, заключивших контракт для прохождения службы в полках резерва и войсках беспилотных систем Вооруженных сил России. Речь идет о контрактах, подписанных в период с 1 августа по 31 декабря 2026 года для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
При этом выплата не будет предоставляться гражданам, которые на момент вступления контракта в силу отбывали наказание в учреждениях УФСИН по Калининградской области либо находились под стражей в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых или осужденных.
Кроме того, проект постановления предусматривает распространение действующих норм на лиц без гражданства наряду с иностранными гражданами.
Если документ будет принят, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования. При этом его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 августа 2026 года.