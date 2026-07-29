Участников ОПГ в Апатитах будут судить по делу о 144 эпизодах сбыта наркотиков

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Апатитов в возрасте от 20 до 39 лет, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Об этом сообщили в СУ СК России по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все фигуранты находятся под стражей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Все фигуранты находятся под стражей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по июль 2025 года ранее судимый 39-летний организатор вместе с сообщниками организовал поставку синтетических и растительных наркотиков в Апатиты, их фасовку и сбыт через интернет и тайники-закладки. Деятельность группы распространялась на Мурманскую область и Карелию.

Всего обвиняемым вменяют 144 эпизода преступлений. В ходе расследования изъяли более 2 кг наркотиков, а доход от незаконной деятельности, по данным следствия, превысил 4,5 млн рублей.

Все фигуранты находятся под стражей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в суд. Материалы дела составили около 100 томов.

Карина Дроздецкая