Миллионы ушли не по адресу

Суд в Орле приговорил главу местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана к пяти годам колонии. Банкир признан виновным в превышении должностных полномочий при переводе в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии. Финансист отрицает вину и считает, что в ходе процесса была доказана его невиновность. Приговор будет обжалован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина

Железнодорожный райсуд Орла огласил приговор главе филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаилу Шихману, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Как рассказали в областной прокуратуре, ему назначено пять лет колонии общего режима с двухлетним запретом на банковскую деятельность.

Уголовное дело расследовало орловское управление ФСБ России. Фабула касалась финансовой операции клиента орловского филиала РСХБ — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Предприятие занималось выпуском индивидуальных рационов питания для российской армии в рамках контракта с АО «Военторг» на оборудовании и мощностях АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (структура группы компаний «Агросоюз “Любава”») и ООО «Барышский мясокомбинат» (Ульяновская область).

В УФСБ считают, что в начале 2020 года Шихман дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment Trading Pte. Ltd.

По версии обвинения, иностранная фирма была аффилирована с гендиректором ММК Дмитрием Атрощенко, отстраненным от должности руководителя из-за корпоративного конфликта с топ-менеджерами «Любавы». При этом реальных деловых отношений у компании с комбинатом не было, что указывало на признаки сомнительной операции и неправомерного вывода средств. Ранее Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал сделку по переводу €2,4 млн в Сингапур неправомерной. Ущерб банку следствие оценило в 167,7 млн руб.

В 2024 году за незаконный валютный перевод бывший глава ММК Дмитрий Атрощенко получил шесть лет лишения свободы. Знакомый с его делом собеседник “Ъ” рассказал, что три месяца назад бывший гендиректор был освобожден из колонии в поселке Нарышкино в Орловской области и переведен на принудительные работы.

Михаил Шихман вину в преступлении не признал. По его словам, в рамках судебного процесса была фактически доказана его непричастность: сотрудники орловского филиала не принимали решений по исполнению спорных валютных переводов, эту функцию выполнял единый сервисный центр «Центральный» головного офиса банка.

Обвинение, по оценке банкира, ошибочно приравняло прием заявления на перевод к самому выполнению платежа. Сотрудник орловского филиала, как заявил Шихман, лишь принял документ у клиента, после чего передал его в Москву.

Банкир назвал логику обвинения абсурдной: согласно версии следствия, филиал не нарушил бы валютное законодательство лишь в случае отказа в приеме заявления от руководителя ММК. «При таком подходе Россельхозбанку было бы противопоказано в принципе заниматься банковской деятельностью»,— сказал Михаил Шихман. По его словам, гендиректор комбината мог направить заявление через интернет-банк и оно сразу рассматривалось бы в головном офисе.

Адвокат Шихмана Андрей Рыбалов сказал “Ъ”, что приговор будет обжалован. Защитник подчеркнул, что суд не учел выводы арбитражного суда, который аргументированно установил нарушения, допущенные при переводе.

Шихман выслушал приговор, находясь под стражей. В СИЗО его поместили 11 апреля прошлого года. По приговору суда, почти 16 месяцев ареста зачтены ему в срок отбывания наказания из расчета день за полтора. Он фактически отбыл уже два года наказания. В прениях прокурор настаивал на более суровом приговоре в виде восьми лет лишения свободы.

Сергей Толмачев, Воронеж