Банкир отводит от себя перевод

В Орле завершается рассмотрение уголовного дела о выводе в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии. В суде идет допрос подсудимого — главы местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана. Он рассказал, что ставший предметом расследования валютный перевод контролировался и проводился единым сервисным центром головного офиса, а сам он изначально заблокировал операцию согласно внутренним правилам банка. В ближайшее время стороны начнут подготовку к прениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шихман (2025 год)

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина Михаил Шихман (2025 год)

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина

В Железнодорожном райсуде Орла завершается рассмотрение уголовного дела директора филиала Россельхозбанка (РСХБ) в Орловской области Михаила Шихмана, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как рассказали “Ъ” собеседники, знакомые с ходом судебного следствия, в течение ближайших заседаний завершится допрос подсудимого, после чего стороны начнут готовиться к прениям.

В основе уголовного дела господина Шихмана лежит история с финансовой операцией клиента орловского филиала банка — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Предприятие занималось выпуском индивидуальных рационов питания для российской армии в рамках контракта с АО «Военторг» на оборудовании и мощностях АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (структура группы компаний «Агросоюз “Любава”») и ООО «Барышский мясокомбинат» (Ульяновская область).

По версии регионального управления ФСБ России, в начале 2020 года директор филиала РСХБ дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment Trading Pte. Ltd.

В итоге, по оценке следствия, банку был нанесен ущерб в 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

В начале 2024 года за вывод денег за границу шесть лет лишения свободы получил бывший руководитель ММК Дмитрий Атрощенко. Он отрицал вину, утверждая, что решился на контракт с иностранной компанией из-за конфликта с партнерами из ГК «Агросоюз “Любава”». Последние, напротив, утверждали в суде, что топ-менеджер комбината выводил через иностранную компанию деньги, полученные по госконтракту от «Военторга».

Михаила Шихмана задержали в апреле прошлого года, до сих пор он находится под стражей. Уголовное дело начали рассматривать в суде в феврале, а на последних заседаниях на этой неделе подсудимый заявил, что ему вменяется ответственность за чужие просчеты.

Во время допроса Шихман сослался на внутренние документы, по которым за проведение валютных операций и операционный контроль отвечал единый сервисный центр банка в Москве.

При этом жалобы на спорный контракт ММК с иностранной фирмой были признаны необоснованными головным офисом в начале 2020 года.

Господин Шихман в своем выступлении, с текстом которого ознакомился “Ъ”, заявил, что по его распоряжению спорный перевод в Сингапур был заблокирован законно, и этот факт признали сотрудники банка после серии путаных и противоречивых показаний в суде. По его мнению, свидетели вместо ссылок на нормативные документы опирались лишь на свое «авторитетное мнение», пытаясь фактически оговорить руководителя, чей филиал четыре раза признавался лучшим в системе РСХБ.

«Высокопоставленные сотрудники банка настолько уверены, что банк окончательно решил вопрос о моем обвинении, что не утруждают себя тем, чтобы сослаться на нормативные документы,— просто показывают пальцем и говорят, что Шихман отвечал за все»,— сказал подсудимый. Следующее заседание по делу состоится 17 июня.

Сергей Толмачев, Воронеж