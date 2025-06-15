Сухпайки распробовали в Сингапуре

Орловский суд продлил срок ареста директора действующего в регионе филиала АО «Россельхозбанк» (РСХБ) Михаила Шихмана. ФСБ обвиняет его в участии в схеме вывода в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для российской армии. Защита настаивает, что в деле отсутствуют доказательства вины банкира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание директора филиала АО «Россельхозбанк» (РСХБ) Михаила Шихмана

Фото: ФСБ России Задержание директора филиала АО «Россельхозбанк» (РСХБ) Михаила Шихмана

Фото: ФСБ России

Советский райсуд Орла рассмотрел ходатайство следственных органов регионального управления ФСБ России о продлении срока содержания под стражей директора филиала РСХБ в Орловской области Михаила Шихмана. Финансисту инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Как рассказали “Ъ” в суде, мера пресечения в виде содержания в СИЗО обвиняемому продлена до 9 августа этого года.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено частично: УФСБ просило оставить Михаила Шихмана под стражей на три месяца.

По данным “Ъ”, Михаил Шихман был задержан 10 апреля этого года. После этого суд заключил его под стражу. Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что в основу уголовного дела директора филиала банка легла история корпоративного конфликта в зарегистрированном в Московской области ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Эта компания занималась изготовлением индивидуальных рационов питания для российской армии в рамках контракта с АО «Военторг» на оборудовании и мощностях АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (структура группы компаний «Агросоюз "Любава"») и ООО «Барышский мясокомбинат» (Ульяновская область). В 2021 году суд признал ММК банкротом.

По версии следствия, директор филиала РСХБ, где обслуживался ММК, в начале 2020 года дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании Albequipment trading PTE. LTD, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал эту сделку неправомерной.

Как считает следствие, таким образом банку был причинен ущерб в размере более 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

Мотивируя ходатайство о заключении Михаила Шихмана под стражу, следствие указывало, что он имеет квартиру в Турции и заграничный паспорт, а значит, оказавшись на свободе, может скрыться от следствия или каким-то другим способом помешать ходу расследования уголовного дела. Адвокаты банкира Иван Онищенко и Андрей Рыбалов, в свою очередь, настаивали на более мягкой мере пресечения. В апелляционной жалобе на арест они заявили, что Михаил Шихман не имеет заграничной недвижимости, загранпаспорт у него изъяли, а сам он не может повлиять на расследование, так как все доказательства зафиксированы решением арбитражного суда. Орловский облсуд, впрочем, оставил решение о заключении директора филиала в СИЗО в силе.

Вывод денег из ММК в Сингапур ранее лег в основу и другого уголовного дела. В начале 2024 года суд признал бывшего генерального директора и владельца компании Дмитрия Атрощенко виновным в переводе денег иностранной компании по подложным документам (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и назначил ему шесть лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб. Дмитрий Атрощенко вину не признал. На процессе сам подсудимый рассказал, что в 2019 году у него произошел конфликт с топ-менеджерами «Агросоюза "Любава"» Михаилом Лакшиным и Михаилом Родниковым, после чего с ММК были расторгнуты контракты по аренде оборудования. Тогда Дмитрий Атрощенко решил организовать собственное производство и закупить для него оборудование. По его словам, ему сначала была предложена проверенная сотрудниками РСХБ чешская компания SIS, а после — фирма из Сингапура, с которой и был заключен договор. Однако контрагент не поставил оборудование и не вернул деньги. Впоследствии предприниматель, по собственному признанию, хотел отменить контракт, но не смог. Дмитрий Атрощенко утверждал, что договор не был фиктивным. Суд признал его показания несостоятельными, приняв во внимание показания других участников дела, в том числе Михаила Лакшина и Михаила Родникова, утверждавших, что подсудимый выводил через иностранную компанию деньги, полученные по госконтракту от «Военторга».

В середине 2024 года Орловский областной суд оставил приговор Дмитрию Атрощенко в силе.

Обстоятельства работы ММК по контрактам с «Военторгом» также стали предметом отдельного уголовного дела. В конце 2020 года управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило в отношении Дмитрия Атрощенко уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, он вывел со счетов предприятия не менее 194 млн руб., полученных за поставленные товары.

К сегодняшнему дню Следственный комитет не сообщал о завершении расследования.

Наконец, еще один приговор по делу, связанному с ММК, Барышский суд Ульяновской области вынес в октябре 2023 года. По делу об особо крупном мошенничестве пять лет колонии общего режима получил бывший гендиректор ООО «Барышский мясокомбинат» Александр Котлинский. Как сообщал “Ъ”, в деле говорилось о подмене содержимого 240 тыс. сухих пайков (говядины на более дешевое куриное мясо), поставленных для нужд МВД в 2015 году, следствие оценивало ущерб в 141,5 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж