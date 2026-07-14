Обвинение запросило для главы орловского филиала РСХБ восемь лет колонии

Прокуратура запросила для главы орловского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Шихмана восемь лет колонии общего режима за вывод в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии. Гособвинитель также попросил лишить на два года предпринимателя права заниматься банковской деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина

Уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) рассматривается в Железнодорожном райсуде Орла. По версии регионального управления ФСБ, в начале 2020 года директор филиала РСХБ Михаил Шихман дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment Trading Pte. Ltd. По оценке следствия, банку был нанесен ущерб в размере 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Михаил Шихман, который находится под стражей с апреля прошлого года, вину отрицает. Давая показания в суде, он рассказал, что ставший предметом дела валютный перевод контролировался и проводился единым сервисным центром головного офиса, а сам он изначально заблокировал операцию согласно внутренним правилам банка.

Сергей Толмачев, Воронеж