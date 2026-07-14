Обвинение запросило для главы орловского филиала РСХБ восемь лет колонии
Прокуратура запросила для главы орловского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Шихмана восемь лет колонии общего режима за вывод в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии. Гособвинитель также попросил лишить на два года предпринимателя права заниматься банковской деятельностью.
Михаил Шихман
Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина
Уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) рассматривается в Железнодорожном райсуде Орла. По версии регионального управления ФСБ, в начале 2020 года директор филиала РСХБ Михаил Шихман дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment Trading Pte. Ltd. По оценке следствия, банку был нанесен ущерб в размере 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.
Как ранее рассказывал “Ъ”, Михаил Шихман, который находится под стражей с апреля прошлого года, вину отрицает. Давая показания в суде, он рассказал, что ставший предметом дела валютный перевод контролировался и проводился единым сервисным центром головного офиса, а сам он изначально заблокировал операцию согласно внутренним правилам банка.
Дело Михаила Шихмана не является единичным случаем обвинений в превышении должностных полномочий среди сотрудников Россельхозбанка. Ранее, 14 февраля 2025 года, Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР в Ингушетии возбудил уголовное дело против бывшего директора филиала Россельхозбанка, подозреваемого в нанесении ущерба организации на сумму более 23 млн руб. Также Россельхозбанк сам выступает в судах в качестве истца, например, требуя привлечь к ответственности известных предпринимателей или взыскивая задолженности.