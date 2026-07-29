Губернатор Ленобласти обратился в прокуратуру из-за стройки в Мурино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил проверить законность строительства нестационарного торгового объекта с элементами детского досугового центра «Апельсин» на Екатерининской улице в Мурино. Поводом стали обращения местных жителей, которые пожаловались главе региона в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрозденко поручил проверить строительство торгового объекта в зеленой зоне Мурино

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Дрозденко поручил проверить строительство торгового объекта в зеленой зоне Мурино

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Поручил специалистам выехать на место и внимательно разобраться в ситуации»,— написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, участок находится в зоне зеленых насаждений, а у возводимого объекта «могут быть признаки некапитального строительства». Кроме того, как отметил глава региона, «есть признаки несоответствия требованиям градостроительного законодательства».

«Я направил материалы в прокуратуру для правовой оценки»,— подчеркнул господин Дрозденко.

Губернатор также рекомендовал муниципальным властям рассмотреть возможность выкупа участка, чтобы сохранить территорию зеленой зоной.

«Муниципалитету рекомендовал рассмотреть возможность выкупа участка, чтобы сохранить эту территорию зеленой и навсегда закрепить ее статус как благоустроенной зоны для комфорта жителей»,— отметил губернатор.

Матвей Николаев