РБК: основателя российского майнера BitRiver обвинили в мошенничестве

Основателю российской майнинговой компании BitRiver Игорю Рунцу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Бизнесмену также изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Дело связано с поставками оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+, который основал предприниматель Олег Дерипаска, утверждают собеседники издания. Размер ущерба оценивают в 1 млрд руб. В 2023 году подконтрольная Игорю Рунцу группа компаний «Фокс» должна была поставить ООО «Инфраструктура Сибири» (входит в En+ Group) партию Antminer K19k PRO общей суммой свыше $8 млн.

По данным следствия, покупатель отправил поставщику $7,9 млн как стопроцентную предоплату. «Фокс» не доставила оборудование в установленный договором 32-дневный срок. Несмотря на жалобы заказчика, товар не поставили и деньги за него не вернули. Из-за этого эпизода в отношении ГК «Фокс» начался процесса банкротства.

BitRiver — один из крупнейших российских операторов майнинга. Ее основатель Игорь Рунец находился под домашним арестом с января 2026 года. К тому моменту ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам о сокрытии средств для неуплаты налоги. Как уточняют источники РБК, затем расследование расширилось, в одно производство объединили несколько арбитражных споров и налоговые претензии.