РБК: основателя российского майнера BitRiver обвинили в мошенничестве
Основателю российской майнинговой компании BitRiver Игорю Рунцу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Бизнесмену также изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
Дело связано с поставками оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+, который основал предприниматель Олег Дерипаска, утверждают собеседники издания. Размер ущерба оценивают в 1 млрд руб. В 2023 году подконтрольная Игорю Рунцу группа компаний «Фокс» должна была поставить ООО «Инфраструктура Сибири» (входит в En+ Group) партию Antminer K19k PRO общей суммой свыше $8 млн.
По данным следствия, покупатель отправил поставщику $7,9 млн как стопроцентную предоплату. «Фокс» не доставила оборудование в установленный договором 32-дневный срок. Несмотря на жалобы заказчика, товар не поставили и деньги за него не вернули. Из-за этого эпизода в отношении ГК «Фокс» начался процесса банкротства.
BitRiver — один из крупнейших российских операторов майнинга. Ее основатель Игорь Рунец находился под домашним арестом с января 2026 года. К тому моменту ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам о сокрытии средств для неуплаты налоги. Как уточняют источники РБК, затем расследование расширилось, в одно производство объединили несколько арбитражных споров и налоговые претензии.
Дело в отношении основателя российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей, является не первым и не единственным случаем возбуждения дел, связанных с криптовактивами и майнингом. В России отмечается рост интереса к майнингу, и по итогам первого квартала 2023 года Россия занимала второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в этой сфере, несмотря на отсутствие полного законодательного регулирования ранее. Однако, к концу 2024 года ситуация начала меняться: с августа 2024 года майнинг и трансграничные расчеты в криптовалюте были легализованы президентом России Владимиром Путиным, а с ноября того же года были запущены реестры операторов майнинговой инфраструктуры и лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. В феврале 2025 года более 500 российских майнеров обратились в ФНС с просьбой легализовать их деятельность, и их запросы были внесены в реестры, что позволяет им безопасно вести деятельность при условии отчетности о добытой криптовалюте.
За прошедшие годы в России было несколько заметных случаев преследования за незаконные операции с криптовалютами или майнинг. Например, уже в 2022 году было возбуждено первое уголовное дело в отношении майнера криптовалют на Дальнем Востоке. В 2024 году были зафиксированы случаи, когда сотрудники различных предприятий, включая РЖД и «Метроэлектротранс», предстали перед судом за майнинг криптовалюты на рабочем месте, нанося ущерб работодателям. В 2025 году экс-завуча школы в Нефтеюганске также судили за майнинг в подсобке учебного заведения.
Также, стоит отметить, что оператор дата-центров для майнинга BitRiver, основателем которого является Игорь Рунец, в 2022 году рассматривал возможность подачи иска к Министерству финансов США из-за введенных против компании санкций, которые BitRiver считала необоснованными и называла недобросовестной конкуренцией. Параллельно с делами о майнинге, продолжаются и расследования в отношении отмывания денег через криптовалюту. Например, в 2023 году Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову и американцу Роману Шторму в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash, а также ранее Александр Винник, сооснователь криптобиржи BTC-e, был задержан в Греции по запросу США по схожим обвинениям. В 2025 году МВД России прекратило розыск Александра Винника, который вернулся в Россию из США в рамках обмена заключенными.