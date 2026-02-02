Майнинг бит

Крупнейший оператор майнинга в России BitRiver столкнулся с кризисом, который может привести к банкротству. Процедура наблюдения в отношении компании группы введена по заявлению структуры En+. По данным “Ъ”, в этих условиях ведутся переговоры о смене собственника BitRiver.

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа компаний "Фокс"», которому принадлежит 98% УК «Битривер». Определение от 27 января есть в картотеке дел. Заявление о банкротстве ГК «Фокс» подала структура En+ «Инфраструктура Сибири», долг в размере более $9,2 млн (около 700 млн руб.) с учетом неустойки включен в третью очередь требований кредиторов.

В «Инфраструктуре Сибири» пояснили “Ъ”, что заключили с ГК «Фокс» договор о поставке оборудования и произвели предварительную оплату на сумму более 700 млн руб., но оборудование не поступило, из-за чего договор был расторгнут и компания обратилась в суд с требованием о возврате аванса и взыскании неустойки за просрочку. Арбитражный суд Иркутской области в апреле 2025 года удовлетворил требования в полном объеме.

Но в ходе исполнительного производства в отношении ГК «Фокс» не было выявлено имущества, достаточного для погашения требований, поэтому было подано заявление о банкротстве.

В рамках судебных споров структур En+ с компаниями BitRiver в том числе были арестованы счета ответчиков, что, как предупреждали опрошенные “Ъ” юристы, может парализовать бизнес (см. “Ъ” от 13 мая 2025 года).

BitRiver объединяет группу компаний, в которую входят «Крипто Лидер», «Битривер-А», «Битривер Рус», дата-центр «Вихоревка» и еще около 70 юридических лиц. По последним данным, BitRiver принадлежало 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт, где было размещено свыше 175 тыс. единиц оборудования. Площадки, расположенные в Иркутской области, уже не действуют, в том числе после введения запрета на майнинг в регионе. Дата-центр в Бурятии на 100 МВт не успели ввести в эксплуатацию, с 2026 года в субъекте также введут круглогодичный запрет майнинга. По словам источника “Ъ”, в феврале 2025 года с участием силовых органов также закрыли площадку в Ингушетии на 40 МВт, которая работала, несмотря на действовавший с начала 2025 года запрет. Партнерские с «Газпром нефтью» площадки BitRiver закрылись по расторжению договора.

По словам источника “Ъ”, компания BitRiver победила в тендерах структур En+ в 2023 и 2024 годах на поставку майнингового оборудования на общую сумму около 2 млрд руб. с ценовым предложением существенно ниже рынка.

По его условиям, участники должны были предоставить обеспечение исполнения договора, оплатить НДС как импортер и поставить оборудование, исходя из общего объема вычислительной мощности. При этом закупки оборудования, как правило, осуществлялись по полной предоплате и без обеспечения. По мнению источника “Ъ”, проблемы у компании могли начаться после оплаты НДС за первый квартал 2024 года — около 400 млн руб.

Из-за неуплаты счетов за электроэнергию у BitRiver возникли и конфликты с энергетиками. С 1 августа 2025 года энергосбытовая компания группы «Фарадей» лишена права на участие в торговле электроэнергией и мощностью и статуса субъекта оптового рынка, хотя раньше активно участвовала в механизме управления спросом. В судах также рассматриваются иски к BitRiver о взыскании 133 млн руб. неустойки за просрочку оплаты электроэнергии и мощности по договору энергоснабжения от «Эн+ Сбыт» и на 640 млн руб. от Иркутской электросетевой компании. В пользу НТЭК (структура «Норникеля») вынесено решение об уплате 168,7 млн руб. долга за электроэнергию. Кроме того, иски о взыскании долгов к BitRiver поданы от региональных структур «Россетей».

По словам источников “Ъ”, первые сокращения в BitRiver начались в конце 2024 года, затем последовали задержки в выплате зарплат.

К концу 2025 года BitRiver покинуло около 80% топ-менеджеров, многие офисы закрыты, оборудование и документация, включая корпоративные документы, вывезены. Как следует из данных Замоскворецкого районного суда Москвы, основатель и гендиректор BitRiver Игорь Рунец задержан по статье об уклонении от уплаты налогов, 31 января вынесено решение о его заключении под домашний арест. Господин Рунец не ответил на сообщения “Ъ”.

Как говорит источник “Ъ”, сейчас ведутся переговоры о смене собственника BitRiver и возможной передаче оставшихся активов. В Центре исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ отмечают, что доля BitRiver на рынке майнинга превышала 50% и активы компании могут быть интересны профильным инвесторам, занимающимся развитием этой инфраструктуры, а также кредиторам.

945 миллиардов киловатт-часов составит спрос на электроэнергию для ЦОДов во всем мире к 2030 году, по данным Международного энергетического агентства.

Спрос на майнинговое оборудование в России растет. По оценкам «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы), мощность подключенных к сетям майнеров и центров обработки данных (ЦОД) в 2025 году выросла на 33%, до 4 ГВт. Объем потребления электроэнергии ЦОДов и майнинга в общей структуре в России оценивается в 2%. Превалирующий объем энергоемких вычислений приходился на долю майнинга, отмечали в СО. К 2030 году ежегодные темпы роста рынка ЦОДов в России могут достичь 30–35%, говорится в обзоре Альфа-банка.

Анна Тыбинь