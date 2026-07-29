Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18

Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Японии увеличилось до 62 человек. Еще 18 человек погибли, сообщает AP.

По данным местных властей, шестеро пострадавших получили серьезные травмы. Из-за увеличения числа раненых власти опасаются, что вырастет и число жертв. Этому также может способствовать жара. Поисково-спасательные работы пока продолжаются, но остается неясным, сколько человек все еще числятся пропавшими без вести, уточняет агентство.

Серьезнее всего поврежден торговый центр Aeon Mall в городе Касима. Во время землетрясения около 3 тыс. посетителей были эвакуированы на парковку, после чего в другой части ТЦ произошел взрыв газа. Из-за этого второй этаж здания обрушился, и там оказались заблокированы несколько человек.

На сегодняшний день почти 34,9 тыс. домов в Японии остаются без электричества, еще около 15 тыс. — без водоснабжения. Более 8,8 тыс. человек покинули свои дома, по всей стране открыто 400 убежищ для их размещения.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло утром 28 июля. После была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 6 и меньше. Была объявлена угроза цунами высотой 1 м. Японское правительство создало оперативный штаб для оценки ущерба и помощи пострадавшим. Приостанавливали движение на нескольких участках железнодорожных линий и автодорог.