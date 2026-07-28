В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Объявлена угроза цунами.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км. Угроза цунами высотой 1 м действует для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час после первого подземного толчка был зафиксирован второй — магнитудой 6,1. При этом Геологическая служба США оценила магнитуду обоих подземных толчков в 6,8 и 5,6 соответственно. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила ведомствам оперативно оценить масштабы ущерба, оказать помощь пострадавшим и провести эвакуацию, передает NHK. Канал уточняет, что это первое землетрясение магнитудой от 7, зарегистрированное в Японии со времен землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года.