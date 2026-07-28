При землетрясении в Японии пострадали более 50 человек

Во время землетрясения магнитудой 7,1 в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю пострадали более 50 человек, сообщает местный канал NHK. По его данным, «около десяти человек» из списка пострадавших — постояльцы дома престарелых в городе Хикава. Разрушено несколько зданий. Угрозу цунами отменили.

По данным полиции, в префектуре зафиксировано 12 случаев обрушения домов. В четырех случаях внутри зданий оказались заблокированы люди. Большинство подобных инцидентов случилось в городе Яцусиро. Приостановлено движение на нескольких участках железнодорожных линий, также временно не ходят скоростные поезда Kyushu Shinkansen. Перекрыты как минимум четыре участка автодорог. Сбоев в работе двух местных АЭС (в регионах Кюсю и Сикоку) не выявлено, уточняет канал.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло сегодня утром. После была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 6 и меньше. Была объявлена угроза цунами высотой 1 м. Японское правительство создало оперативный штаб для оценки ущерба и помощи пострадавшим.