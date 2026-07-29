В Ставропольском крае передали в суд дело о мошенничестве на 102 млн рублей

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Перед судом предстанут 55-летний житель Ставрополя и четверо его сообщников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, с 2019 по 2023 год на территории региона действовала устойчивая группа, похищавшая деньги граждан под предлогом выгодных вложений в нефтеперерабатывающий завод. Организатором схемы выступал гендиректор одного из НПЗ Буденновского округа: должность позволяла ему легально представлять предприятие и для убедительности демонстрировать реальную производственную площадку. Он разрабатывал стратегию, координировал участников, готовил документы и получал основную часть похищенного. Сообщники занимались поиском вкладчиков, принимали наличные и оформляли расписки, создавая видимость законных гражданско-правовых отношений.

Потенциальным инвесторам рассказывали о срочности вложений, обещали доход и долю в бизнесе, организовывали экскурсию по заводу. После передачи средств выдавалась расписка о займе, что затрудняло доказывание умысла. В дальнейшем дивиденды не выплачивались, в учредители никого не включали, а требования вернуть деньги либо игнорировались, либо сопровождались обещаниями.

Следствие установило пять эпизодов, связанных с инвестициями в НПЗ. Наиболее крупный — на сумму более 32 млн рублей: предприниматель поверил в скорый запуск завода. Другой потерпевший передавал деньги частями почти год и лишился свыше 11 млн рублей. В еще одном случае жертвами аферы стали супруги: муж вложил более 18 млн рублей, затем по его совету жена передала ещё 8 млн рублей.

Помимо этого, в 2019 году один из фигурантов обманным путем взял у потерпевшего 1,8 млн рублей якобы на развитие бизнеса и деньги не вернул. В 2022 году тот же человек вместе с соучастником похитил у того же потерпевшего 30 млн рублей под видом продажи земли в Севастополе.

Общая сумма похищенного по всем эпизодам превысила 102 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. В качестве обеспечительной меры на предприятие и автомобили обвиняемых наложен арест на сумму свыше 90 млн рублей.

Мария Хоперская