«Гостиный двор» и «Невский проспект» готовятся к открытию после устранения задымления

Ситуация на станции «Гостиный двор» не повлияла на график движения поездов по второй и третьей линиям петербургского метрополитена — составы следуют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В служебном помещении станции было обнаружено задымление, открытого огня не было. Специалисты установили источник задымления и устранили причину.

Сейчас на станции проводят работы по удалению дыма и проветриванию помещений. После завершения работ «Гостиный двор» откроют для пассажиров. Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты для входа и выхода.

Карина Дроздецкая