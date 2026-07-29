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«Гостиный двор» и «Невский проспект» готовятся к открытию после устранения задымления

Ситуация на станции «Гостиный двор» не повлияла на график движения поездов по второй и третьей линиям петербургского метрополитена — составы следуют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты

Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В служебном помещении станции было обнаружено задымление, открытого огня не было. Специалисты установили источник задымления и устранили причину.

Сейчас на станции проводят работы по удалению дыма и проветриванию помещений. После завершения работ «Гостиный двор» откроют для пассажиров. Ранее из-за инцидента станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» были временно закрыты для входа и выхода.

Карина Дроздецкая

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