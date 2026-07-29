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Суд признал недействительными четыре контракта на уборку свалок в Черкесске

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал недействительными четыре муниципальных контракта на ликвидацию стихийных свалок в Черкесске. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Прокуратура установила, что заказчик — вместо проведения конкурентной закупки — заключил с одним подрядчиком четыре отдельных договора стоимостью около 600 тыс. руб. каждый. Одна крупная закупка была искусственно раздроблена для того, чтобы обойти требования законодательства о госзакупках и уклониться от проведения торгов.

Согласно материалам дела, компания «Чистогор» обязана вернуть Управлению ЖКХ почти 2,5 млн руб., полученные за выполненные работы.

Мария Хоперская

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