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Особняк Воронцова-Дашкова на Галерной улице станет пятизвездочным отелем

Особняк Воронцова-Дашкова на Галерной улице, 9 / Английской набережной, 10 в Петербурге отреставрируют и приспособят под пятизвездочный отель. Работы проведет группа компаний ACADEMIA, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

В рамках проекта планируется сохранить и восстановить исторические интерьеры XVIII–XIX веков

В рамках проекта планируется сохранить и восстановить исторические интерьеры XVIII–XIX веков

Фото: пресс-служба ACADEMIA

В рамках проекта планируется сохранить и восстановить исторические интерьеры XVIII–XIX веков

Фото: пресс-служба ACADEMIA

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках проекта планируется сохранить и восстановить исторические интерьеры XVIII–XIX веков, включая мраморные залы с колоннами и каминами, парадную лестницу, лепнину, старинные зеркала и другие элементы предмета охраны. Работы будут проходить под контролем комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

После завершения реставрации в особняке разместится гостиница. В здании планируют открыть номерной фонд, ресторан, спа-комплекс, помещения для деловых мероприятий и выставочное пространство, посвященное истории дома и его владельцев.

Особняк был перестроен в 1901–1904 годах для купца Александра Васильевича Кокорева по проекту архитектора Сильвио Данини. В разные годы дом был связан с представителями дворянских родов и общественными деятелями Российской империи. Его посещали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Федор Тютчев.

Карина Дроздецкая

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