Потребление алкоголя в Карелии за полтора года сократилось почти на 20%

Потребление алкогольной продукции в Республике Карелия по итогам 2025 года сократилось более чем на 16%. В первой половине 2026 года тенденция сохранилась: по состоянию на 1 июля показатель снизился еще на 4,2%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Карелии сообщили о снижении потребления алкоголя на 16% по итогам 2025 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Карелии сообщили о снижении потребления алкоголя на 16% по итогам 2025 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Власти связывают снижение с действием комплексной программы по сокращению потребления алкоголя, рассчитанной до 2030 года, а также с изменениями регионального законодательства, регулирующего розничную продажу спиртного.

С 1 марта 2026 года в Карелии запрещена продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, в помещениях, переоборудованных из квартир без отдельного входа для погрузочно-разгрузочных работ, а также в магазинах площадью менее 70 квадратных метров, находящихся в жилых зданиях.

На фоне введенных ограничений количество лицензий на розничную продажу алкоголя сократилось почти на 4% по сравнению с 2025 годом. Одновременно уменьшились и объемы реализации спиртного: по итогам 2025 года продажи снизились на 9,1% в годовом выражении, а в первом полугодии 2026 года — еще на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Матвей Николаев