Вексели остались у «Русской свинины»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационные жалобы предпринимателя Евгения Чайкина к ООО «Русская свинина», окончательно отказав во взыскании с агрохолдинга 134,12 млн рублей по договору купли-продажи векселей, признанному мнимой сделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2016 году предшественник «Русской свинины» — компания «Ростовский бекон» — приобрела у кипрских офшоров Virvein Limited и Darston Finance Limited акции АО «Русский агропромышленный трест». Расчёт производился комбинированно: часть суммы выплачена деньгами (более 619 млн рублей), оставшийся долг оформлен простыми векселями номиналом свыше 966 млн рублей. Впоследствии «Ростовский бекон» через реорганизацию вошёл в группу компаний «Русская свинина», ставшую универсальным правопреемником по этим обязательствам.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русская свинина» зарегистрировано в 2005 году в пос. Глубокий Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание свиней на мясо. Уставный капитал — 53,5 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 4,4 млрд руб., убыток — 427,4 млн руб.

В 2022 году права требования по части векселей перешли к компании «Ростовэкспертплюс», а затем — к Евгению Чайкину через процессуальное правопреемство. Новый кредитор потребовал от «Русской свинины» выплаты 134,12 млн рублей основного долга, процентов и издержек. Агрохолдинг, в свою очередь, подал встречный иск, обвинив контрагентов в попытке незаконного вывода активов через безвозмездную передачу ценных бумаг между коммерческими структурами.

Суды трех инстанций установили, что сделка купли-продажи векселей от 29 июля 2022 года является мнимой. Иностранная компания-продавец отрицала получение оплаты в виде ювелирных изделий, предусмотренной дополнительным соглашением. Истцы не смогли документально подтвердить приобретение или наличие драгоценностей, которыми якобы рассчитались за векселя. Бухгалтерский баланс «Ростовского бекона» за 2016 год и аудиторское заключение подтвердили реальность сделки по покупке акций, однако также зафиксировали выдачу векселей именно как инструмента расчёта, а не самостоятельного займа.

Поскольку договор уступки прав признан ничтожным, истец утратил статус законного векселедержателя. Кассационный суд особо указал, что перечисление 151 млн рублей в апреле 2024 года осуществлялось исключительно во исполнение впоследствии отменённого судебного акта и не может считаться надлежащим погашением вексельного обязательства. Доводы о риске двойного взыскания суд отклонил, отметив, что для возврата ранее выплаченных сумм предусмотрен механизм поворота исполнения решения.

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2026 года оставлено в силе. Первоначальный иск о взыскании задолженности отклонён, договор купли-продажи векселей признан недействительным. Производство в отношении ликвидированной в ноябре 2024 года компании Virvein Limited прекращено.

Тат Гаспарян