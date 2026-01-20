«Дочка» Google подала иск к кипрской Olbery ventures на 1,2 млрд рублей

Российская дочерняя компания Google ООО «Гугл», признанная банкротом, направила в арбитражный суд Москвы иск к кипрской Olbery ventures limited, владеющей рекламным агентством «Алгоритм трейдинг», о взыскании более 1,2 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Гендиректор «Алгоритм трейдинг» Константин Черепанов в исковом заявлении указан как соответчик Olbery ventures limited. Иск, поданный в суд 19 января, еще не приняли к рассмотрению. Информации об основаниях исковых требований нет.

Конкурсный управляющий «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что иск следует из возникшего в 2025 году спора. В прошлом году суды взыскали с «Алгоритм трейдинг» в пользу «Гугла» 876 млн руб. Из них — 656 млн руб. долга и 220 млн руб. неустойки в период с октября 2022 года по декабрь 2024 года.

В 2023 году Девятый арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом. «Алгоритм трейдинг» пыталась включиться в реестр кредиторов с требованиями в деле о банкротстве «Гугла». Как утверждали в агентстве, дочерняя компания Google должна им более 207 млн руб. по договору программы «Фонд развития агентской сети». Суды признали долг недоказанным.