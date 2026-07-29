Минобороны заявило об уничтожении БЭК ВСУ в Черном море

Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом 29 июля сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mod_russia Фото: t.me / mod_russia

По информации военного ведомства, безэкипажный катер Вооруженных сил Украины ликвидировали в течение минувших суток. В Минобороны уточнили, что цель уничтожил экипаж самолета морской авиации Черноморского флота. Дополнительные сведения об обстоятельствах операции ведомство не привело.

На Черноморском побережье продолжают проводить регулярные учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. У берегов Новороссийска практически ежедневно отрабатывают действия по противодействию подобным угрозам с выполнением практических стрельб, в том числе из артиллерийских установок, размещенных на молах военной гавани. Такие же тренировки регулярно проводят у побережья Сочи и Анапы.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь с 28 на 29 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники сбили над Краснодарским краем, еще 11 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае сохраняются ограничения на фото- и видеосъемку, а также публикацию сведений, связанных с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местонахождением военных объектов и объектов критической инфраструктуры. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик