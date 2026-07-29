Севастопольца осудили за госизмену и хранение взрывного устройства

Севастопольский городской суд признал 66-летнего местного жителя Александра Глухоедова виновным в государственной измене и незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Об этом сообщила прокуратура Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2022 года Глухоедов, находясь на территории Волынской области Украины, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. По версии следствия, после возвращения в Севастополь он собирал сведения о местах дислокации кораблей Черноморского флота и средствах их защиты, осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование объектов, а затем передавал полученную информацию своему куратору.

Кроме того, как установил суд, по заданию украинской спецслужбы осужденный наблюдал за автомобилями российских военнослужащих, приобрел радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и хранил его в оборудованном тайнике на территории города.

По данным следствия, в январе 2025 года сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность обвиняемого. Взрывное устройство было изъято, а сам фигурант заключен под стражу.

Суд назначил Глухоедову наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 400 тыс. руб. и ограничения свободы сроком на один год.

Вячеслав Рыжков