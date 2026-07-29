Розничный товарооборот в Ростовской области превысил 1 трлн рублей

По итогам первых шести месяцев 2026 года розничный товарооборот в Ростовской области превысил 1 трлн руб. Об этом в рамках открытого интервью «Ъ-Ростов» рассказала Директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТПП Ростовской области Фото: ТПП Ростовской области

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года прирост в этой отрасли составил 5,1%. Положительную динамику зафиксировали также в сферах общественного питания и бытового обслуживания.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», оборот розничной торговли за пять месяцев увеличился на 3,2% в сопоставимых ценах. На торгующие организации и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков, пришлось 94,8% оборота, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,2%.

Мария Хоперская