В Тихорецке арестовали водителя питбайка, сбившего ребенка

Мировой судья судебного участка №107 Тихорецка признал местного жителя Александра Пешкова виновным в оставлении места дорожно-транспортного происшествия и назначил ему административный арест на 15 суток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что 27 июля 2026 года водитель питбайка, следуя со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы Октябрьской, выехал на площадь имени Жукова, где сбил семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы.

После наезда водитель не остановился и покинул место происшествия.

Дело было рассмотрено по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за оставление водителем места ДТП при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Постановление суда подлежит немедленному исполнению, срок административного ареста исчисляется с 29 июля 2026 года.

Вячеслав Рыжков