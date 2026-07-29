В больнице умер пострадавший при атаке ВСУ на завод в Кирове

Один из пострадавших при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове умер в больнице, сообщила пресс-служба правительства Кировской области. Число погибших выросло до семи.

По данным областного Минздрава, работник предприятия получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Врачи несколько суток боролись за его жизнь, у пострадавшего дважды останавливалось сердце.

Киров атаковали утром 24 июля. Ранения получили 32 человека, еще шестеро погибли. В Кировской области объявляли трехдневный траур. Какое именно предприятие было атаковано, официально не уточнялось.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Рассвет с потерями».