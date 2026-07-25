В Кирове объявили траур в память о жертвах ракетного удара

В Кировской области объявили трехдневный траур после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), при котором погибли шесть человек, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

25, 26 и 27 июля в регионе приспустят флаги Кировской области и муниципалитетов, написал господин Соколов в Telegram. Телерадиокомпаниям рекомендовано не транслировать развлекательные передачи, также в регионе отменили спортивные, культурные, зрелищные мероприятия.

Господин Соколов добавил, что правительство области выделит по 1,5 млн руб. семьям погибших. Также деньги им выделит руководство предприятия, которое вчера было атаковано ВСУ. «Дополнительные средства направим городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений»,— написал господин Соколов.

Киров атаковали вчера утром. Ранения получили 32 человека. Было атаковано одно из предприятий столицы области, но какое именно официально не сообщалось.

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