В Кирове при ракетной атаке погибли шесть человек

В Кирове в результате ракетной атаки на предприятие погибли шесть человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения. Семьям также окажут необходимую поддержку.

Пожар на предприятии ликвидировали. В районе восстановили водоснабжение и электроснабжение. Специалисты обследуют близлежащие жилые дома, после чего примут решение об оказании помощи жителям.

Анна Кайдалова