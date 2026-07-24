Рассвет с потерями

Утром 24 июля Киров подвергся ракетной атаке: удар пришелся по одному из промышленных объектов города. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. После атаки в Кирове ликвидировали пожар на пострадавшем предприятии, временно отключали электроснабжение и ограничивали движение транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке на Киров погибли 6 человек

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ При атаке на Киров погибли 6 человек

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Местные жители рассказывают в соцсетях, что около 6 часов 45 минут 24 июля услышали мощный хлопок. Как позднее сообщил глава региона Александр Соколов, Киров подвергся ракетной атаке, удар пришелся по одному из промышленных предприятий в черте города. Он же назвал и число погибших — 6 человек, ранения различной степени тяжести получили 26 пострадавших. Из них 12 человек госпитализированы в городские больницы, 1 раненый находится в крайне тяжелом состоянии. По словам губернатора, всем оказывается медицинская помощь в полном объеме, с привлечением специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Пожар на предприятии уже потушен. Устраняются и другие последствия атаки: восстановлено водоснабжение и подача электричества. Также проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего будет принято решение об объеме необходимой помощи в восстановлении.

На время проведения работ по ликвидации последствий удара по предприятию в Кирове вводились ограничения на движение транспортных средств.

На фоне атаки ряд запланированных в области ранее мероприятий был перенесен или отменен. Так, организаторы перенесли празднование Дня города в Верхнекамском округе и заводской праздник «Кирскабеля», которые должны были пройти 25 июля. Также стало известно об отмене межрегионального фестиваля «Истобенский огурец», запланированного на этот уик-энд в Оричевском районе. Кроме того, отменен II региональный фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Уйду я в это лето...» и все мероприятия в кировской библиотеке имени Пушкина.

«Действительно, какие пляски? Людей не вернёшь», «Скорбим...» — пишут кировчане в городских пабликах.

Это не первый случай атак на предприятия Кировской области с начала года, но предыдущие инциденты обходились без жертв: 4 марта и 13 марта 2026 года — две волны атак на Кирово-Чепецк, 31 мая 2026 года беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе. Первая в истории региона атака БПЛА произошла 28 августа 2024 года, тогда три беспилотника упали на территорию комбината в городе Котельнич.

Влас Северин