Подрядчик оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушения при реконструкции «Малой Земли»

Краснодарский краевой суд оставил без рассмотрения жалобу АО «ТСНРУ» на постановление Октябрьского районного суда Новороссийска, которым компания была оштрафована на 200 тыс. руб. за нарушения при реконструкции мемориала «Малая Земля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным Rusprofile, АО «ТСНРУ» зарегистрировано в Казани в феврале 2002 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания имеет лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Генеральным директором и бенефициаром является Юрий Егорушкин. В 2025 году выручка у общества отсутствовала, тогда как годом ранее она составляла 2,4 млн руб. Убыток за последний отчетный период составил 1 млн руб.

Согласно материалам дела, суд первой инстанции признал АО «ТСНРУ» виновным по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»). Основанием для привлечения к ответственности стали нарушения, выявленные в ходе инспекционного визита управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края в мае 2026 года.

«В ходе проверки было установлено, что на объекте культурного наследия федерального значения "Памятное место высадки морского десанта 4 февраля 1943 года на "Малой земле" отсутствовал журнал научного руководства и авторского надзора, а также были приостановлены работы без соответствующего решения уполномоченного органа», — говорится в материалах дела.

В суде пояснили, что АО «ТСНРУ» проводило работы на основании разрешения, срок действия которого истекал в 2026 году. Однако, согласно акту проверки, работы были остановлены по инициативе самой организации в связи с корректировкой научно-проектной документации. При этом, как отметили в ведомстве, приостановка реставрационных работ на объекте культурного наследия без решения госоргана является нарушением действующего законодательства.

Мемориальный комплекс «Малая Земля» в Новороссийске является объектом культурного наследия федерального значения. В октябре 2024 года АО «ТСНРУ» выиграло тендер на его реконструкцию стоимостью более 483 млн руб. Работы должны быть завершены до конца 2026 года .

Ранее, в ходе работ, подрядчик обнаружил фрагменты турецкой крепости «Суджук-Кале» XVIII века, что потребовало дополнительного времени для проведения археологических исследований.

Александра Локтионова