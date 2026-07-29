Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной в ближайшее время

Россия и Украина ведут переговоры по обмену военнопленными и гражданскими лицами, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, новый обмен пройдет в ближайшее время. Сколько военнопленных могут обменять, она не уточнила.

«Первая категория — это военнопленные. Вторая категория — это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой. По каждому списку ведутся свои переговоры, и я надеюсь, что прямо в ближайшее время мы сможем реализовать этот этап»,— рассказала омбудсмен на форуме «Территория смыслов» (цитата по «РИА Новости»).

Последний обмен военнопленными Россия и Украина провели 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено Украине. 16 июля стороны обменялись телами погибших военнослужащих. В середине июля госпожа Лантратова созвонилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.