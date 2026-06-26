Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160»

На украинско-белорусской границе представители России и Украины провели обмен военнопленными. Российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено на Украину, сообщила пресс-служба Минобороны России. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и сотрудники ее аппарата.

«После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Это седьмой обмен военнопленными между Россией и Украиной в 2026 году. До этого обмены были: 5 февраля (157 на 157), 5 марта (200 на 200), 6 марта (300 на 300), 11 апреля (175 на 175), 24 апреля (193 на 193), 15 мая (185 на 185), 5 июня (185 на 185). Во всех обменах посредничество осуществляли ОАЭ, в предпоследнем — июньском — также участвовали США.