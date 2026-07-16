Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной является постоянным процессом, который, по данным на 2026 год, регулярно организуется при участии различных официальных лиц и ведомств. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев часто выступает источником информации по этим вопросам, входя в парламентскую координационную группу по вопросам СВО.

Обмены телами погибших военнослужащих между сторонами конфликта проходят регулярно. Например, в апреле 2026 года Россия передала Украине 1000 тел, а украинская сторона — 41 тело российского военнослужащего. В июне 2026 года Россия передала 522 тела, Украина — 33. Такой дисбаланс в количестве передаваемых тел отмечался и ранее. Например, в январе 2025 года Россия получила 49 тел, а Украина — 757. В феврале 2025 года Россия получила 45 тел, а Украине были переданы 757.

Эти обмены часто осуществляются при посредничестве различных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, который упоминался в контексте содействия в обмене телами. Передачи тел происходят как непосредственно между сторонами, так и через посредников.