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Депутат Саралиев анонсировал обмен телами погибших военных между РФ и Украиной

16 июля пройдет очередной обмен телами погибших военнослужащих ВС России и ВСУ. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Сараливе

Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Сараливе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Сараливе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 18 июня. Российская сторона передала 522 тела, украинская — 33.

Параллельно Россия и Украина работают над списками для обмена военнопленными, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. С начала года было проведено восемь обменов военнопленными. Последний состоялся 26 июня по формуле «160 на 160».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной является постоянным процессом, который, по данным на 2026 год, регулярно организуется при участии различных официальных лиц и ведомств. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев часто выступает источником информации по этим вопросам, входя в парламентскую координационную группу по вопросам СВО.

Обмены телами погибших военнослужащих между сторонами конфликта проходят регулярно. Например, в апреле 2026 года Россия передала Украине 1000 тел, а украинская сторона — 41 тело российского военнослужащего. В июне 2026 года Россия передала 522 тела, Украина — 33. Такой дисбаланс в количестве передаваемых тел отмечался и ранее. Например, в январе 2025 года Россия получила 49 тел, а Украина — 757. В феврале 2025 года Россия получила 45 тел, а Украине были переданы 757.

Эти обмены часто осуществляются при посредничестве различных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, который упоминался в контексте содействия в обмене телами. Передачи тел происходят как непосредственно между сторонами, так и через посредников.

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