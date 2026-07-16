Депутат Саралиев анонсировал обмен телами погибших военных между РФ и Украиной
16 июля пройдет очередной обмен телами погибших военнослужащих ВС России и ВСУ. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Сараливе
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
Предыдущий обмен телами погибших состоялся 18 июня. Российская сторона передала 522 тела, украинская — 33.
Параллельно Россия и Украина работают над списками для обмена военнопленными, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. С начала года было проведено восемь обменов военнопленными. Последний состоялся 26 июня по формуле «160 на 160».
Практика обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной является постоянным процессом, который, по данным на 2026 год, регулярно организуется при участии различных официальных лиц и ведомств. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев часто выступает источником информации по этим вопросам, входя в парламентскую координационную группу по вопросам СВО.
Обмены телами погибших военнослужащих между сторонами конфликта проходят регулярно. Например, в апреле 2026 года Россия передала Украине 1000 тел, а украинская сторона — 41 тело российского военнослужащего. В июне 2026 года Россия передала 522 тела, Украина — 33. Такой дисбаланс в количестве передаваемых тел отмечался и ранее. Например, в январе 2025 года Россия получила 49 тел, а Украина — 757. В феврале 2025 года Россия получила 45 тел, а Украине были переданы 757.
Эти обмены часто осуществляются при посредничестве различных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, который упоминался в контексте содействия в обмене телами. Передачи тел происходят как непосредственно между сторонами, так и через посредников.