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Лантратова созвонилась с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поговорила по видеосвязи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила на конференции «Служение отечеству как призвание молодежи».

Яна Лантратова

Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Лантратовой, с украинской стороной выстроена серьезная и конструктивная коммуникация. «Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это проговаривали»,— добавила она (цитата по «РИА Новости»).

Во время выступления она подчеркнула, что занимается вопросами обмена военнопленных и возвращения мирных жителей из Украины. С начала года стороны восемь раз обменивались военнопленными, параллельно готовятся и следующие. 16 июля Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих.

Составлено ИИ-Ассистентъ

До Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 2016 года была Татьяна Москалькова, которая также активно участвовала в переговорах с украинской стороной по обмену военнопленными и мирными гражданами. Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец регулярно поддерживали диалог, обсуждая гуманитарные вопросы, связанные с возвращением военнослужащих и гражданских лиц, обменом ранеными, а также посещением удерживаемых лиц. Переговорный процесс по обмену характеризуется сложностью и наличием множества чувствительных деталей, но Украина и Россия продолжают обмениваться списками для репатриации и данными о военнопленных.

Обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной происходили неоднократно. Например, в мае 2025 года стартовал крупнейший обмен по формуле «1000 на 1000», который осуществлялся поэтапно. Также стороны обменивались посылками и письмами для военнопленных от их близких, что подтверждало гуманитарную направленность некоторых аспектов взаимодействия.

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