Лантратова созвонилась с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поговорила по видеосвязи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила на конференции «Служение отечеству как призвание молодежи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Лантратовой, с украинской стороной выстроена серьезная и конструктивная коммуникация. «Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это проговаривали»,— добавила она (цитата по «РИА Новости»).

Во время выступления она подчеркнула, что занимается вопросами обмена военнопленных и возвращения мирных жителей из Украины. С начала года стороны восемь раз обменивались военнопленными, параллельно готовятся и следующие. 16 июля Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих.