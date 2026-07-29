На Дону нашли двух завербованных спецслужбами Украины через сервис знакомств

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью сервиса знакомств. Среди задержанных – жители Ростовской области. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, по схеме вербовки в чат-боте в Ростовской области были завербованы два человека, они были осуждены.

По версии следствия, спецслужбы Украины с помощью сервиса «Дайвинчик/Leo» в мессенджере Telegram вовлекали граждан России, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность. Представители иностранных спецслужб знакомились с молодыми людьми под видом девушек, отправляли им фишинговые ссылки, просили об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ или других объектов. После с юношами связывались представители спецслужб Украины, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или иных органов власти и с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняли их к совершению терактов.

Правоохранители задержали 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике. Уголовные дела возбуждены по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«Во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса», — отмечается в сообщении.

Константин Соловьев