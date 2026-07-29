Долги «Ставрополь Авто» вновь выставили на торги за 424,6 млн рублей

Дебиторскую задолженность ООО АК «Ставрополь Авто», входившего в группу «Дервейс», выставили на торги за 424,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий обанкротившегося автодилера Кахабер Тедеев признал несостоявшимися повторные открытые торги. Процедура реализации дебиторской задолженности, прошедшая 20 июля, не привлекла ни одного потенциального покупателя.

Вследствие отсутствия спроса портфель прав требования к 61 контрагенту и физическому лицу общей номинальной стоимостью более 424,6 млн руб. переведен в формат публичного предложения. Новый этап торгов стартует 3 августа и продлится до 8 декабря 2026 года.

ООО АК «Ставрополь Авто» входило в периметр бизнеса предпринимателя Хаджи-Мурата Дерева, которого называли бенефициаром группы «Дервейс», и являлось одним из ее производственных активов. Проект автозавода был запущен в 2013 году с инвестициями более 12 млрд руб. и предполагал выпуск до 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие занималось сборкой внедорожников Great Wall и Hower, тогда как сама группа Derways в Черкесске выпускала автомобили из китайских комплектующих под брендами Lifan, Chery, Geely и Brilliance. Производство стартовало в 2017 году, но уже в 2018-м было остановлено на фоне финансовых проблем и налоговых претензий к бенефициару. Впоследствии компания была признана банкротом, а ее имущественный комплекс реализован на торгах.

Лот №1 представляет собой пеструю мозаику из корпоративных и частных должников. Крупнейшими номинантами портфеля выступают китайский автоконцерн «Чайна Автомаркет» (293,2 млн руб.) и строительная компания «СтавСтройИнжиринг» (131 млн руб.). Также в пакет включены права требования к ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (около 7 млн руб.), тогда как задолженность ОАО «РЖД» составляет символические 7 тыс. руб. Помимо денежных требований, лот включает право истребования автомобиля ГАЗ 2844 RA 2017 года выпуска у предпринимателя Аслана Тагирова (оценка актива — 879 тыс. руб.).

Механика снижения цены предполагает агрессивную динамику на начальном этапе. Стартовая цена установлена на уровне 424,6 млн руб. В первые десять периодов (шагом в пять рабочих дней) стоимость будет падать на 10% за этап до достижения отметки в 42,4 млн руб. Далее темп замедлится: шаг снизится сначала до 2%, затем до 1%, 0,5%, 0,25% и минимально — до 0,05%. Нижний порог отсечения установлен на уровне 212,3 тыс. руб.

Для участия в торгах претендент обязан внести задаток в размере 20% от начальной цены текущего периода приема заявок на расчетный счет должника в «СДМ-Банк». Победителем признается участник, первым подавший заявку с ценой не ниже установленной для данного интервала при отсутствии конкуренции, либо предложивший максимальную цену при наличии нескольких заявок.

Тат Гаспарян