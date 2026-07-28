Уральского ученого-агрария Никиту Зезина избили незадолго до смерти

Незадолго до смерти директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин был избит. О событиях, предшествовавших смерти ученого, на своей странице во «ВКонтакте» рассказал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Зезин

Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН Никита Зезин

Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

По данным депутата, 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы: вечером на одном из них они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, которые застряли в грязи, а до этого уничтожали посевы. Ученые попросили у них телефоны родителей и договорились о том, что на своем УАЗе довезут детей до института, где и передадут родителям.

«Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами»,— рассказал Вячеслав Вегнер. Детям нравилось происходящее — по его словам, среди напавших был отец одного из них. Когда Никита Зезин потерял сознание, мужчины принялись избивать Александра Шанина.

Сердце Никиты Зезина не выдержало. Господин Вегнер назвал произошедшее убийством и направил председателю СКР Александру Бастрыкину заявление о необходимости тщательного расследования преступления.

О смерти доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАН Никиты Зезина на 68 году жизни стало известно 24 июля. Он посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. С ученым простились 27 июля.

Ирина Пичурина