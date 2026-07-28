Следователи установили личности всех участников нападения на ученого на Урале

Следователи установили личности всех участников конфликта, в результате которого был избит пожилой житель Екатеринбурга, позднее скончавшийся в больнице. Один из фигурантов доставлен к следователю, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением»,— сообщили в ведомстве.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящий момент участников конфликта опрашивают для установления более подробных обстоятельств произошедшего. «Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый "детектор лжи", более известный для граждан как современное техническое устройство "полиграф". Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления. Разбирательство продолжается сыщиками и следователями, на данном его этапе пока однозначные выводы делать преждевременно»,— сообщил полковник Горелых.

На прошлой неделе стало известно о смерти директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер в соцсети рассказал, что незадолго до смерти Никита Зезин был избит. По факту смерти ученого СКР возбудил уголовное дело.

Полина Бабинцева