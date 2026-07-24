На Урале скончался ученый-аграрий Никита Зезин

На 68-м году жизни скончался доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. В 1981 году с отличием окончив агрономический факультет Свердловского сельхозинститута, он пришел младшим научным сотрудником в УрФАНИЦ и со временем возглавил его, превратив в один из ведущих аграрных центров России.

Основными направлениями его научной деятельности были почвозащитное земледелие, селекция, семеноводство, кормопроизводство и биотехнологии. Разработанные им теоретические и практические основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия стали надежным фундаментом для развития аграрного сектора всего Уральского региона.

«Благодаря его инициативе и непосредственному участию были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале. Более 50 новых сортов, включенных с его участием в Госреестр, сегодня успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России — это и есть главный, зримый результат его бессонных ночей и неустанного труда»,— говорится в сообщении.

Он был автором более 260 научных работ, профессором Уральского государственного аграрного университета, входил в коллегию Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, а также в совет Национального союза селекционеров и семеноводов.

В апреле 2026 года ученый был удостоен Национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России» за вклад в развитие селекционной работы в России, а в середине июля 2026 года он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Прощание с ученым состоится 27 июля. Отпевание пройдет в 12:00 в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона, гражданская панихида — в 14:00 на Сибирском кладбище.

Полина Бабинцева