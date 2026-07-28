Бастрыкин отреагировал на информацию об избиении ученого в Свердловской области

Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад по доводам обращения, в котором сообщалось об избиении пожилого мужчины в Свердловской области незадолго до смерти, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. «В соцмедиа размещена публикация, согласно которой председателю СК России Бастрыкину А.И. направлено обращение, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался»,— сказано в сообщении.

Ранее депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер направил главе СКР заявление о необходимости тщательного расследования преступления, совершенного в отношении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. О его смерти стало известно 24 июля. По данным депутата, ученого избили за несколько дней до смерти. Господин Вегнер назвал произошедшее убийством.

Ирина Пичурина