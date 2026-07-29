Нефть Brent подорожала до $87 за баррель

Составлено ИИ-Ассистентъ

Цены на нефть марки Brent и WTI чувствительны к геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно к конфликтам с участием Ирана и США. Любые действия, такие как взаимные удары, угрозы блокировки Ормузского пролива, или наоборот, договоренности о перемирии, немедленно влияют на котировки. Например, военные операции США и Израиля против Ирана уже приводили к росту цен на нефть. Однако нестабильность ситуации может приводить к быстрым скачкам и падениям цен.

Значимым фактором, влияющим на цены, является проходимость Ормузского пролива, через который осуществляется до 20% мировых поставок энергоносителей. Его блокировка или угроза блокировки Ираном традиционно приводит к резкому росту цен. С другой стороны, переговоры о возобновлении судоходства, как это было между США и Ираном через посредничество Омана, могут привести к снижению котировок.

В целом, аналитики не исключают, что в условиях обострения ближневосточного конфликта цены на нефть могут достигать высоких значений, вплоть до $200 за баррель, если не будет оперативно открыт Ормузский пролив. Американское Минэнерго также связывало повышение прогноза средней стоимости Brent с началом конфликта на Ближнем Востоке.