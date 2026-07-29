«Мера позволит снизить число преступлений, связанных с употреблением спиртного»

Власти Ростовской области намерены законодательно запретить деятельность питейных заведений в многоквартирных домах. Соответствующие поправки в местное законодательство планируется принять не позднее 1 января 2027 года. В правительстве Дона объясняют, что поводом для такой меры стал рост числа обращений граждан и выявленных нарушений в обороте алкогольной продукции. Только в первом квартале 2026 года контролирующие органы зафиксировали в регионе свыше 80 обращений, напрямую связанных с этой проблемой. Инициативу комментирует адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Право вето» Петр Тишкин.



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«Уведомление о разработке проекта областного закона недавно было размещено на официальном портале правительства Ростовской области. Как следует из документа, власти региона намерены запретить розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. То есть, слабоалкогольных напитков, розлив которых производится сейчас в стационарных торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах (МКД). Важный момент: запрет распространяется только на “разливную” продукцию и не ограничивает ее продажу в производственной таре — банках и бутылках.

Право региональных властей на установление такого запрета предусмотрено положениями соответствующего федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции. Цель предлагаемого правового регулирования заключается в установлении запрета в сфере розничной продажи пива и других слабоалкогольных напитков в точках, расположенных в МКД. Задачи — повышение эффективности борьбы с нелегальным рынком и снижение нарушений общественного порядка во дворах многоквартирных домов.

На мой взгляд, принятие законопроекта — актуальная мера. Она позволит существенно снизить число преступлений и происшествий, связанных с употреблением спиртного на придомовых территориях многоэтажных жилых зданий.

Предлагаемая редакция законопроекта — компромиссный вариант ограничения продажи алкогольной продукции, поскольку не ограничивает ее реализацию в потребительской (производственной) упаковке. И именно продажа хмельного на розлив наиболее часто сопряжена с его употреблением в непосредственной близости от места покупки. Это создает предпосылки к возникновению конфликтов между жителями МКД и лицами, распивающими спиртные напитки на придомовых территориях.

Таким образом, в Ростовской области предлагаемые законопроектом ограничения являются целесообразными и актуальными, при условии, если их реализация будет идти в комплексе с иными системными мерами, предусмотренными распоряжением федерального правительства от 11 декабря 2023 года (№ 3547-р). Оно, кстати, делает упор на профилактику злоупотребления спиртным, здоровый образ жизни и медпомощь людям с зависимостью с целью к 2030 году серьезно снизить в стране потребление этанола на душу населения».