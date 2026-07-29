В Кировском округе Ставрополья отчим пырнул ножом 16-летнего пасынка после ссоры

В Кировском округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, который во время домашней ссоры нанес кухонным ножом удар в спину своему 16-летнему пасынку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в станице Советской, уточнили в пресс-службе ведомства. Сигнал о поступлении в районную больницу подростка с колото-резаным ранением был направлен медработниками в дежурную часть ОМВД России по Кировскому округу. Прибывшие на место оперативники установили личность нападавшего — им оказался 49-летний отчим пострадавшего.

По данным следствия, между мужчиной и его несовершеннолетним пасынком вспыхнула перебранка. Бытовой конфликт стремительно перешел в агрессию: подозреваемый схватил кухонный нож и вонзил его в спину подростка. Бригада скорой помощи госпитализировала юношу в Кировскую районную больницу. Медицинская экспертиза зафиксировала легкий вред здоровью.

Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он полностью признал свою вину. Отдел дознания ОМВД возбудил в отношении него уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Станислав Маслаков