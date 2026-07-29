На Ставрополье 1,6 тысяч официальных сайтов привязали к «госуслугам»

В Ставропольском крае в рамках федерального проекта Госвеб к единой цифровой инфраструктуре уже подключено 1606 сайтов государственных и муниципальных учреждений, а до конца 2026 года их число продолжит расти за счет организаций здравоохранения и спорта, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ставропольский край переводит интернет-ресурсы органов власти и социальных учреждений на федеральную платформу Госвеб, реализуемую Министерством цифрового развития России. По актуальным данным регионального министерства промышленности, к единой экосистеме уже присоединились 1606 структур — местные органы самоуправления, общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, колледжи и техникумы.

Платформа обеспечивает создание официальных веб-ресурсов государственных организаций по унифицированным стандартам: единое визуальное оформление, интуитивно понятная навигация, согласованные форматы предоставления услуг населению, а также бесшовная интеграция с порталом Госуслуги и смежными государственными сервисами. В ведомстве отдельно настаивают на «размещении ресурсов на защищенных серверах», что существенно снижает риски кибератак и «несанкционированного доступа к данным».

В нынешнем году к экосистеме подключились порядка ста ресурсов учреждений физической культуры и медицинских организаций региона. Исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Имран Айдамиров сообщил, что работа по расширению платформы продолжится: «До конца года мы продолжим совместную работу с этими сферами при участии отраслевых ведомств».

Реализуемый проект вписан в контур национального проекта «Экономика данных», ключевой целью которого заявляется формирование сквозной цифровой среды в системе государственного управления и социальной сфере.

Станислав Маслаков