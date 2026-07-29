В Карачаево-Черкесии в 2026 году упало промпроизводство и выросла добыча ископаемых

По итогам первого полугодия 2026 года горнодобывающая отрасль Карачаево-Черкесии прибавила 10,4% относительно того же периода годом ранее, тогда как общий индекс промышленного производства республики опустился до отметки 97,7%, свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Статистическое ведомство Северо-Кавказского округа опубликовало сводные данные о работе промышленного комплекса Карачаево-Черкесии за январь–июнь 2026 года. Согласно отчету, картина в разных секторах экономики республики оказалась неоднородной.

Наиболее заметный прогресс продемонстрировало направление добычи полезных ископаемых: выпуск продукции здесь увеличился на 10,4% в сравнении с аналогичным отрезком предыдущего года. Ещё более существенный скачок зафиксирован в коммунальном секторе — водоснабжение, водоотведение, а также сбор и утилизация отходов показали прирост на 41,2%.

Противоположная тенденция сложилась в энергетическом сегменте: производство электроэнергии, газа, пара и услуг кондиционирования воздуха сократилось на 2,5%. Обрабатывающие предприятия республики также завершили полугодие в минусе — их показатели снизились на 5% к уровню января–июня 2025 года.

В итоге совокупный индекс промышленного производства КЧР за отчетный период составил 97,7% по отношению к прошлогодним значениям, не дотянув до базового уровня.

Станислав Маслаков